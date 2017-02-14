15 февраля – последний день для взносов: тут коды и образцы платежек

Не позднее 15 февраля все организации и предприниматели должны перечислить страховые взносы с январских зарплат. По сравнению с платежами в январе учтите два изменения:

в феврале и далее в 2017-м – другие КБК;

в поле 101 платежек – новые коды.

Все новые КБК для страховых взносов и образцы платежных поручений смотрите в таблице от Системы Главбух. Какой все-таки код ставить в поле 101 после того, как ФНС несколько раз меняла свои разъяснения, читайте в рекомендации.

Также смотрите по теме:

Чтобы посмотреть все материалы Системы Главбух, попробуйте бесплатный доступ на три дня.