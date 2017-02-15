Как через интернет вернуть деньги за лечение, учебу и квартиру

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Отправить декларацию 3-НДФЛ и получить налоговые вычеты можно через личный кабинет на сайте ФНС nalog.ru. Главный плюс — не нужно сдавать бумаги в налоговую и скачивать программы. Достаточно заверить 3-НДФЛ бесплатной электронной подписью и отправить с любого компьютера.

Декларацию 3-НДФЛ на вычеты можете сдать в любой день в течение трех лет после окончания года, в котором были расходы на жилье, лечение, обучение. То есть в 2017 году можно вернуть НДФЛ по расходам 2014—2016 годов. Чтобы заполнить декларацию, вам понадобятся: паспорт, справка 2-НДФЛ с работы и документы, подтверждающие вычет. Например, документ о праве собственности на жилье, квитанции об оплате услуг автошколы, чеки на лекарства и т.д.

Пошаговая инструкция в картинках поможет составить отчет и отправить в  инспекцию >>



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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