Как через интернет вернуть деньги за лечение, учебу и квартиру

Отправить декларацию 3-НДФЛ и получить налоговые вычеты можно через личный кабинет на сайте ФНС nalog.ru. Главный плюс — не нужно сдавать бумаги в налоговую и скачивать программы. Достаточно заверить 3-НДФЛ бесплатной электронной подписью и отправить с любого компьютера.

Декларацию 3-НДФЛ на вычеты можете сдать в любой день в течение трех лет после окончания года, в котором были расходы на жилье, лечение, обучение. То есть в 2017 году можно вернуть НДФЛ по расходам 2014—2016 годов. Чтобы заполнить декларацию, вам понадобятся: паспорт, справка 2-НДФЛ с работы и документы, подтверждающие вычет. Например, документ о праве собственности на жилье, квитанции об оплате услуг автошколы, чеки на лекарства и т.д.

Пошаговая инструкция в картинках поможет составить отчет и отправить в инспекцию >>