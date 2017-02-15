Как избежать частых ошибок в 6-НДФЛ

Бухгалтеры допускают в 6-НДФЛ три частые ошибки: неверно указывают дату фактического получения дохода, удерживают НДФЛ с аванса и отражают в отчете отрицательные суммы. Об этом журналу "Главбух" рассказал Владислав Волков - начальник отдела Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС.

Дата дохода по отпускным, больничным и выплатам в рамках гражданско-правовых договоров — это день, когда компания их выдала работнику из кассы или перечислила на его счет. В 6-НДФЛ такие доходы отражаются в месяце, когда их выплатили. Налог с зарплаты за первую половину месяца удерживать и отдельно отражать в отчетах не нужно. Минусов в отчетности быть не должно. Если пересчитали доход, то отражайте в 6-НДФЛ итоговую сумму за месяц.

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