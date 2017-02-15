Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Учет по выездной торговле
- Об отражении в учете расходов на ремонт автомобиля
- Об учете расходов на получение лицензии
- О предоставлении электронных документов в налоговую
- Амортизация переданного в аренду имущества. Налог на прибыль
- Отпускные авансом.
- Доходы в натуральной форме
- Сублизинг и субаренда лизингового имущества
- Требования по исполнительным листам
- Взаимозачет УСН
- Работы по ГПХ
- О порядке начисления налогов при продаже недвижимости между гражданами
- Об учете целевого финансирования
- О заполнении путевого листа сторонней организации
- Первоначальная стоимость автомобиля.
- Расчет отпускных.
- Компьютерная программа
- Учет поступления от учредителя в виде финансовой помощи
- Каким методом (начисления или кассовым) пользоваться ИП находящимуся на ОСНО и ЕНВД
- НДС
- Перевыставление электроэнергии
- О выдаче денег в подотчет
- Налоги по местонахождению обособленного подразделения, не выделенного на отдельный баланс.
- Товарная накладная
- Пособие.
- Как в БУ и НУ отражается приобретение основного средства на упрощенке
- Кто должен подавать заявление о смене учредителя?
- Трудовой договор с генеральным директором
- о заполнении товарной накладной
- Оформление путевых листов, предрейсовые медосмотры
- Электронные счета-фактуры
- Списание убытков, сложившихся в период применения упрощенки
- Унифицированные формы первичных документов
- Оплата жилья
- Справка из школы. Вычет по НДФЛ
- НКО на УСН
- Аттестация рабочих мест
- ГПД
- Представительство за рубежом
- Об оформлении одного дня в счет отпуска или за свой счет
- Расчет единого налога при УСНО ИП не имеющим наемных работников
- Ставка НДС по сыркам творожным
- Какую выручку надо брать для расчета налоговой нагрузки: с НДС или без НДС и какую сумму налогов начисленных за тот же период или уплаченных.
- Подотчет директору
- Фактический адрес
- Можно ли рассчитаться по займу имуществом.
- Покупка акций
- Об установлении трудовой дисциплины
- Возмещение страховки.
- Сведения о фактах деятельности
- Документальное оформление списания ГСМ при поездках сотрудников на личных автомобилях
- Подпись счета-фактуры
- Учет ОС
- Компенсация за разъездной характер работы
- преобразование
- Об исправлении ошибки
- НДС
- Деньги под отчет
- Затраты на приобретение бух. программы при УСН (доходы-расходы)
- Пособие при рождении ребенка
- Заполнение больничного
- Лизинг
- Подпись в кассовых документах уполномоченным лицом за руководителя
- Расчет пособия по беременности и родам
- Расходы на проезд командированного сотрудника на такси
- О документальном подтверждении расходов
- Очередной отпуск по частям
- Оценка акций
- Удержание алименты с сумм компенсации за использование личного автомобиля
- Аренда автомобиля
- Передача оборудования в качестве благотворительной помощи
- Акт сверки
- Документальное оформление смены юридического адреса
- Табельный номер
- Командировки в выходные и праздничные. Оплата дней
- Особенности заполнения транспортной накладной
- Начисление зарплаты непроизводственным работникам
- Расчет больничного по основному месту работы и по совместительству
- Амортизация при продаже ОС
- пособие по уходу за вторым ребенком
- О реквизитах акта выполненных работ
- Учет комиссии банка
- Подпись в первичке.
- Учёт ремонта арендованной машины
- Штраф за неуплату налога
- Расходы на рекламу
- Паспорт сделки
- Бухгалтерский и налоговый учет передачи подарка партнеру по бизнесу
- Расходы на адвоката
- Период отпуска в приказе
- Особенности учета экспортных операций
- Документальное оформление отпуска
- ИП
- взаимное оказние услуг
- Последствия просрочки выплаты дивидендов
- НДС при передаче для собственных нужд
- Контролируемые сделки
- О необходимости лицензии
- Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно
- Валютные операции
- О возможности применения ЕНВД или УСН
- О составлении заявления на выдачу денег под отчет
- О первичных документах
- Контрагент запрашивает документы
- МРОТ Челябинская область
- Выдача подарка сотруднику
- Смена паспорта
- ликвидационный баланс
- Согласие учредителей на отчуждение основных средств
- ОС на УСН
- Порядок предоставления отпуска совместителю
- Спецодежда
- Определение срока полезного использования
- тарифы страховых взносов
- Надбавка к зарплате выплачиваемая правительством московской области
- Банковская гарантия
- Претензия к ИФНС. Срок ответа
- такси в командировке
- Какой код ОКВЭД использовать
- Зарплата работникам кафе
- Исправление подписи в больничном листе
- Порядок отражения претензии в БУ и НУ
- ОКОФ модульный туалет
- Возврат излишне уплаченной пошлины. УСН (доходы)
- Является ли организация налоговым агентом по НДС
- Увольнение
- Покупка валюты
- Пересчет отпускных
- Убытки в декларации по налогу на прибыль
- Пособие по беременности и родам
- Долг перед умершим сотрудником по подотчетным суммам
- Сообщение об открытии счета физ лицом за пределами РФ
- Отпуск без сохранения зарплаты
- Какова наша ответственность за невыполнение ?
- Счет-фактура
- Право на применение пониженных тарифов страховых взносов
- Отступное
- Оплата спортивных мероприятий взносы
- Сообщение об открытии счета за пределами РФ
- Покупка недвижимости у физ лица.
- Расходы на содержание филиала
- О налогообложении задатка
- НДФЛ
- Земельный налог.
- Нужно ли нерезиденту уведомить налоговую об открытии расчетного счета
- Приказ на премирование.
- Комбинированное заполнение больничного листа
- коды работ, которые указываются в межотраслевой форме № ЭСМ -7
- Об увольнении по собственному желанию
- Электронный ключ
- Валютный опцион
- Штраф за несвоевременное представление отчетности в ИФНС
- Полис добровольного личного страхования к авиабилету
- Земельный налог. Нижний Новгород
- Работа в выходной день и выходную ночь
- Код ОКВЭД
- Налог на имущество и земельный налог.
- Ревизионная проверка