Как показать перерасчет зарплаты за декабрь в 6-НДФЛ

В январе компания пересчитала зарплату за декабрь 2016 года. ФНС рассказала, как показать пересчет в годовом 6-НДФЛ – письмо от 27 января 2017 г. № БС-4-11/1373.
В 6-НДФЛ за 2016 год итоговые суммы показывайте уже с учетом перерасчета. То же самое относится и к справкам 2-НДФЛ: налог в них тоже вписывайте с учетом правок.
Подготовить 6-НДФЛ и 2-НДФЛ помогут статьи:
- Зарплата за декабрь 2016 в 6-НДФЛ
- 6-НДФЛ за 2016 год образец заполнения
- По-новому отражайте зарплату в 6‑НДФЛ
- 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: сроки, бланк, образец заполнения
- Новая справка 2-НДФЛ за 2016 год
Дорогой коллега, сезон скидок открыт!
Сегодня «Главбух» стоит 9 682 рубля
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону