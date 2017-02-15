Как показать перерасчет зарплаты за декабрь в 6-НДФЛ

В январе компания пересчитала зарплату за декабрь 2016 года. ФНС рассказала, как показать пересчет в годовом 6-НДФЛ – письмо от 27 января 2017 г. № БС-4-11/1373.

В 6-НДФЛ за 2016 год итоговые суммы показывайте уже с учетом перерасчета. То же самое относится и к справкам 2-НДФЛ: налог в них тоже вписывайте с учетом правок.

Подготовить 6-НДФЛ и 2-НДФЛ помогут статьи: