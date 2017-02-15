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Минфин против льгот по страховым взносам

15 февраля 542 просмотра

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Минфин ответил на предложение освободить от страховых взносов ИП на патенте во время налоговых каникул – письмо от 27 января 2017 г. № 03-11-12/4292.   Чиновникам предложили освободить предпринимателей не от всех взносов, а только  от дополнительных пенсионных по тарифу в 1% от суммы дохода свыше 300 000 рублей.

Финансисты идею не поддержали. Они отметили, что доходы системы обязательного пенсионного страхования станут меньше. Государство не сможет поддерживать нужный уровень страхового обеспечения граждан.  

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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