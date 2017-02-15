Как отдыхаем в феврале и марте 2017 года

В феврале праздновать день защитника отечества будем целых четыре дня. Один день из новогодних каникул перенесли на 24 февраля, поэтому отдых продлится с 23 по 26 февраля (постановление Правительства РФ от 4 августа 2016 г. № 756).

В марте, наоборот, отмечать Международный женский день будем недолго, только один день – 8 марта.

22 февраля и 7 марта – предпраздничные дни, поэтому они сокращаются на один час.