Чиновники предлагают уравнять ставки НДС и страховых взносов

Минэкономразвития и Минфин обсуждают налоговый маневр — общую ставку страховых взносов снизить до 21 процента, а НДС повысить до 21 процента.

«21 на 21» это не окончательный вариант, а только одна из версий. Возможны и другие соотношения – 20/22, 22/22, 21/22. Чиновники на межведомственном уровне анализируют параметры и саму идею.

Прошлой осенью Минфин уже обсуждал снижение нагрузки на работодателей и повышение косвенного налога - НДС - до 20 процентов. Но тогда от планов отказались.

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