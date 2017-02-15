Пособие за прошлый год, выплаченное в 2017 году, отражают в 6-НДФЛ за 1 квартал

Компания начислила работнику пособие по временной нетрудоспособности за декабрь 2016 года, но выплатило его в январе 2017 года. Операцию отражают в 6-НДФЛ за I квартал 2017 года. Так разъяснила ФНС.

Дата получения дохода в виде больничного пособия – день, когда суммы выплатили работнику (п. 1 ст. 223 Налогового кодекса РФ). По строке 020 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ такой доход отражают, когда сотрудник получил пособие.

В разделе 2 расчета за I квартал 2017 года запишите (предположим, что пособие выплатили 20 января 2017 года):

по строке 100 «Дата фактического получения дохода» – 20.01.2017;

по строке 110 «Дата удержания налога» – 20.01.2017;

по строке 120 «Срок перечисления налога» – 31.01.2017.

Такие разъяснения – в письме ФНС России от 25 января 2017 г. № БС-4-11/1249.

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