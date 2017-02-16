На инспекторов можно будет пожаловаться электронно

ФНС РФ разработала электронный бланк жалобы на действия и решения налоговиков. Проект формы чиновники опубликовали на портале regulation.gov.ru. Если бланк порядок его оформления примут, компании смогут подавать жалобу и получать решения по ней через интернет.

Действия инспекторов компания вправе оспорить в ФНС, ее региональном управлении или в арбитражном суде. Но перед тем как обратиться в суд, компания должна попытаться обжаловать действия инспекторов в региональном налоговом управлении (п. 2 ст. 138 НК РФ). С 1 января 2017 этот порядок распространяется и на страховые взносы, кроме взносов на травматизм (п. 2.1 ст. 32 НК РФ).

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