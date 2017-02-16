Когда с подарков работникам страховые взносы не начисляют

С подарков, которые работодатель передал сотрудникам, страховые взносы не начисляют. Но только если договор дарения заключили в письменной форме. Так разъяснили финансисты.

Взносами не облагаются выплаты по гражданско-правовым договорам, предметом которых является переход права собственности и иных вещных прав на имущество. Именно к таким договорам относится договор дарения (ст. 572 Гражданского кодекса РФ). Так что подарки взносами не облагаются. Но если дарителем выступает юридическое лицо и стоимость дара превышает 3000 руб., составляют письменный договор дарения движимого имущества (п. 2 ст. 574 Гражданского кодекса РФ). Если стоимость подарка превышает 3000 руб., взносы не начисляют, когда подписали письменный договор дарения – письмо Минфина России от 20 января 2017 г. № 03-15-06/2437.

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