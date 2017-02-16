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Инструкция для тех, кто «слетел» с УСН в этом квартале

16 февраля 50 просмотров

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Если в текущем квартале вы утрачиваете право на упрощенку, то уже с 1 января нужно перейти на общий режим налогообложения. То есть задним числом начислить налог на прибыль и разобраться с НДС. А не позднее 15-го апреля нужно уведомить налоговую инспекцию. Читайте по шагам, как действовать в переходный период. Сначала убедитесь, что право на УСН действительно теряете в текущем квартале. Ответ узнаете за пару кликов через сервис от Системы Главбух.

Шаг № 1. Определите остаточную стоимость основных средств

Для дальнейшей амортизации основных средства важно, как вы платили единый налог: с доходов или с разницы между доходами и расходами.

Организация платила единый налог с разницы между доходами и расходами

В этом случае зафиксируйте в налоговом учете остаточную стоимость основных средств на дату перехода на общую систему. В дальнейшем амортизируйте эти объекты по правилам главы 25 Налогового кодекса РФ.

Подробнее об этом см. Как списать расходы на покупку амортизируемого имущества. Организация в связи с утерей права на упрощенку переходит на ОСНО.

Организация платила единый налог с доходов

В этом случае остаточную стоимость основных средств в налоговом учете отражать не надо. После перехода на ОСНО организация не сможет их амортизировать.

Подробнее об этом см. Нужно ли определять остаточную стоимость амортизируемого имущества при переходе с упрощенки на общую систему налогообложения. Организация приобрела основное средство в период применения упрощенки с объектом налогообложения «доходы».

Имущество введено в эксплуатацию на общем режиме

Если основное средство оплатили, когда применяли УСН, но ввели в эксплуатацию после утраты права на спецрежим, амортизируйте имущество по общим правилам, установленным главой 25 Налогового кодекса РФ.

Имущество получили в виде вклада в уставный капитал

Имущество, полученное от учредителей, оцените по стоимости, указанной в учредительных документах. Если такой информации нет, признайте стоимость вклада нулевой и в дальнейшем амортизацию не начисляйте.

Подробнее об этом см. Имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал.

Шаг № 2. Определите, с каких операций надо начислить НДС

Шаг № 3. Определите базу по налогу на прибыль

Шаг № 4. Определите базу по налогу на имущество

Шаг № 5. Сдайте последнюю декларацию по УСН

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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