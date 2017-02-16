Банк из Санкт-Петербурга лишился лицензии

16 февраля ЦБ отозвал лицензию у банка «Северо-Западный 1 Альянс Банк» из Санкт-Петербурга. По величине активов на 1 февраля он занимал 547-е место в банковской системе.
Банк размещал средства в активы низкого качества и неадекватно оценивал риски. Он полностью утратил собственный капитал, когда по требованию ЦБ создал резервы в нужном размере.
«Северо-Западный 1 Альянс Банк» – участник системы страхования вкладов. Вкладчики получат возмещение в размере 100 процентов от вклада, но не более 1,4 млн руб. Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты не позднее 2 марта.
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