На путевом листе больше не нужна печать

В унифицированной форме путевого листа не нужно ставить печать – приказ Министерства транспорта от 18 января 2017 г. № 17.
Порядок заполнения путевых листов изменится с 26 февраля, когда вступит в силу новый приказ. Унифицированный бланк путевого листа применять необязательно, компания вправе разработать собственную форму. Но налоговики требуют включить в нее все обязательные данные, которые утвердил Минтранс (приказ от 18 сентября 2008 г. № 152).
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