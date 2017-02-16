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14 февраля в парке Сокольники прошел квест ко Дню всех влюбленных

16 февраля 28 просмотров

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14 февраля в парке Сокольники прошел заключительный этап квеста ко Дню всех влюбленных. Участие в квесте «Найди Фею» приняли 1000 человек, но до финала дошли только 12 пар. Победителя выбирали с помощью генератора случайных чисел.
Все призы нашли своих счастливых обладателей:
— две пары влюбленных бухгалтеров получили маленькие статуэтки Феи Главбух;
— одна пара - Фею в натуральную величину;
— и спецприз от журнала «Главбух» - викенд в Сочи на двоих!
Победители вовсю делятся эмоциями в социальных сетях:
«наша Фея – это же бухгалтерский Оскар! Мы счастливы
«четыре года не был в отпуске, моя девушка-бухгалтер уговорила принять участие в квесте, и теперь мы едем в Сочи!!!»

Фотоотчет смотрите в альбоме нашей группы вконтакте.




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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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