14 февраля в парке Сокольники прошел квест ко Дню всех влюбленных

14 февраля в парке Сокольники прошел заключительный этап квеста ко Дню всех влюбленных. Участие в квесте «Найди Фею» приняли 1000 человек, но до финала дошли только 12 пар. Победителя выбирали с помощью генератора случайных чисел.

Все призы нашли своих счастливых обладателей:

— две пары влюбленных бухгалтеров получили маленькие статуэтки Феи Главбух;

— одна пара - Фею в натуральную величину;

— и спецприз от журнала «Главбух» - викенд в Сочи на двоих!

Победители вовсю делятся эмоциями в социальных сетях:

«наша Фея – это же бухгалтерский Оскар! Мы счастливы!»

«четыре года не был в отпуске, моя девушка-бухгалтер уговорила принять участие в квесте, и теперь мы едем в Сочи!!!»

Фотоотчет смотрите в альбоме нашей группы вконтакте.



