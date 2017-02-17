Декларацию по прибыли за 2016 год сдавайте по новой форме

В октябре чиновники поменяли бланк декларации по налогу на прибыль. Когда будете отчитываться за 2016 год, используйте новую форму. Она утверждена приказом ФНС от 19 октября 2016 г. № ММВ-7-3/572. Мы подготовили подсказки для заполнения отчета >>
Скачать бланк декларации по налогу на прибыль >>
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