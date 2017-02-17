Как переходить на онлайн-кассы

С 1 февраля инспекторы регистрируют только онлайн-кассы. С 1 июля на них обязаны перейти все. Патент, вмененку и услуги населению переведут на онлайн-кассы позже, к 1 июля 2018 года.
Мы подготовили алгоритм, который поможет перейти на новые кассы и зарегистрировать их через личный кабинет.
Как изменится работа с переходом на новую кассу, каким будет новый чек, какие аппарты ИФНС больше не регистрирует читайте в статье «Онлайн-касса с 2017 года».
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