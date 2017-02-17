Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- налоги участника Сколково
- Возникнет ли постоянная разница при начислении налога на прибыль с дивидендов по ставке 0%
- О порядке оформления импорта товара из Беларуссии
- За какой период нужно начислить больничное пособие сотруднику-инвалиду
- Использование унифицированных форм
- Списание переплаты по налогам
- Расчеты с иностранным учредителем и реализация импортного имущества
- Оплата работы в выходной
- Оформление счетов-фактур и ТОРГ-12
- Как оформить перевод сотрудника-инвалида на другую должность по собственному желанию на неполный рабочий день.
- Работа 2 смены подряд
- Добровольное пожертвование
- Повышающие коэффициенты в налоговом учете
- Обязана ли налоговая инспекция предоставить расчет пени по налогу
- Увольнение материально - ответственного лица
- земельный налог
- как подтвердить покупку у продавца на ЕНВД
- Денежные средства из кассы предпринимателя
- Приобретение товара и реализация в Казахстан. Учет. Документальное оформление
- Пособие по уходу за ребенком
- Письменные пояснения ИФНС
- Количество часов при сменном графике работы
- Документы при выездной проверке
- О вычете НДС по расходам, осуществленным подотчетником без доверенности
- О начислении зарплаты на Крайнем Севере
- Работа по совместительству
- Отпуск
- Страховые взносы ИП
- страховые взносы ИП
- Расходы по услугам системы "Главбух"
- Особенности составления ТН
- Транспортные накладные
- Имущественный вычет
- Бухгалтерский и налоговый учет аутсорсинга
- Недостача
- Об отметках в накладной о получении товара
- Возмещение командировочных расходов подрядчика
- задолженность по ндфл
- Когда учитывать входной НДС при длительном производственном цикле
- НДФЛ
- Как отразить в учете расходы на аренду земельного участка, если деятельность на нем еще не ведется.
- Исправления налогового учета
- О расходах на оплату труда упрощенщика
- Уплата НДФЛ и страховых взносов
- Применение ЕНВД
- Посреднический договор
- вычет по копии счета-фактуры
- Компенсация обучения бывшим сотрудником
- Коэффициент пересчета
- Технологические потери сверхнорм
- Возмещение расходов арендодателю
- Списание потерь
- неуплата ндс
- страховые взносы инвалиду
- Замена крыши
- НДС с авансов полученных, с авансов выданных
- заявление на отпуск
- Расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
- отпуск во время отпуска по уходу
- Материальная помощь
- увольнение из за задержки зарплаты
- Отчетность ИП (состав, сроки)
- Трудовая книжка сотрудника-иностранца
- учет по агентскому договору в валюте
- Регистрация в качестве ИП
- График работы обособленного подразделения
- О порядке уплаты налога на имущество
- Перевыставление услуг
- Технический заказчик
- Неполное рабочее время
- Особенности выплаты аванса сотрудникам
- О приеме на работу иностранного сотрудника
- Командировочные расходы
- Заполнение документов
- О применении бланков строгой отчетности
- Об отражении в РСВ-1 и 4-ФСС выплат по договору аренды
- Корректировочный счет-фактура
- Регистрация ИП на УСН, отчетность, размер взносов, КБК
- образец договора займа
- Приложение 4 к листу 02 Декларации по налогу на прибыль
- Дивиденды Нидерланды
- сроки уплаты по налогу на имущества за 1 полугодие 2013 владимирской области
- цессия
- Адрес организации
- Заполнение записки - расчета
- Выплата (пособие) при увольнении по соглашению сторон. НДФЛ
- Как выплатить пособие по уходу за ребенком за период отпуска
- Доставка товаров, оформление.
- Медосмотры, аттестация
- Передача электроэнергии
- Как получить имущественный вычет в организации.
- ИНН сотрудника
- Особенности применения ЕНВД
- О применении ЕНВД
- Простой
- Платежка с НДС.
- Изменение кодов ОКВЭД
- Удержание алиментов с отпускных
- Выплата действительной доли
- Справка о средней заработной плате
- Критерии малого предпринимательства.
- Работы по расширению сети
- Прием на работу совместителя
- Учетная политика
- Компесация за проезд до места работы на личном авто
- Дивиденды Отчетность
- Начисление зарплаты
- Особенности ликвидации организации
- Об организации бухучета кафе
- Внесение изменений в ЕГРЮЛ
- Как оформить и отразить в учете компенсацию сотовой связи сотрудникам.
- Об обособленном подразделении
- применение ЕНВД при розничной торговле
- пособие по беременности и родам
- Расчеты с нерезидентом
- Отпуск
- учет материальной помощи родственникам умершего сотрудника
- Сдача в аренду квартиры, договор , учет.
- Премия. Вычет НДС
- О взносах по дополнительным тарифам в ПФР
- Об НДС с вознаграждения, получаемого российской организацией от иностранной
- Если сотрудник является ИП
- Реконструкция или ремонт
- цена сделки
- Доверенность от грузополучателя
- Справка о местопребывании иностранного контрагента
- Аннулирование результатов инвентаризации
- перевозки по субподряду
- Смена названия
- Благотворительный фонд -обязательный аудит
- Страховые взносы в фонды
- О порядке возмещения затрат исполнителю услуг
- Расходы, связанные с ремонтом, стиркой СИЗ
- Отражаются ли в налоговом учете расходы на цели государственного страхования
- проверка контрагента
- ставка земельного налога
- Расходы по договору гражданско-правового характера
- О начислении НДС
- Реквизиты печати АО
- Как выдать деньги под отчет при использовании корпоративной карты.
- Отражение в бухучёте и при налогообложении продажи земельного участка
- личная карточка
- Возврат излишне удержанного НДФЛ
- Оплата проезда. НДФЛ и страховые взносы.
- Как учесть расходы на уничтожение документов с истекшим сроком хранения.
- Перевод отдельных категорий работников на легкий труд
- НДФЛ выплаты за счет чистой прибыли
- Нормативы отходов
- Сокращенная рабочая неделя
- О сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности
- Сотрудник не выходит на работу
- Бонусы
- Взносы по дополнительным тарифам
- Продажа авто
- Об изменении способа начисления амортизации
- Как отразить показатели бытового и промышленного мусора в расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду.
- Реквизиты- код ОКЕИ в накладной ТОРГ-12.
- Приобретение венка на похороны бывшему сотруднику, отражение в бухгалтерском и налоговом учете.
- Дополнительный тариф.
- Оплата выходного в командировке
- Возможно избежать штрафа?
- Счет-фактура на аванс. Вычет НДС
- курс возврата
- Необоснованная налоговая выгода НДС
- Счет-фактура при уступке прав требования
- Размер суточных
- Переход неоплаченной доли обществу
- Возврат займа
- повышение оклада