Когда отчитываться по новой форме СЗВ-М

С 1 апреля 2017 года СЗВ-М придется подавать по новой форме. Об этом напомнило Отделение ПФР по Москве и Московской области.
До 1 апреля 2017 года отчет по форме СЗВ-М в фонде примут по двум форматам:
- старому, утвержденном распоряжением Правления ПФР от 31 августа 2016 г. №432р;
- новому, утвержденному постановлением Правления ПФР от 7 декабря 2016 г. № 1077п.
Новый формат сведений по форме СЗВ-М, модуль проверки и проверочная программа есть на сайте ПФР. Отчет за апрель (в срок не позднее 15 мая) примут только по новому формату.
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