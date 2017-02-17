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Работник задержался в командировке. Обратный билет в расходы не списывают

17 февраля 246 просмотров

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Сотрудник остался в месте командировки в отпуске. Тогда компания не списывает стоимость обратного билета на расходы при расчете налога на прибыль. Так пояснили финансисты.

Расходы на проезд работника к месту командировки и обратно относятся к прочим (п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ). Бывает, что сотрудник из командировки не возвращается, а остается там в отпуске. При этом командировка заканчивается в последний день перед отпуском. Расходы на проезд из отпуска не относятся к производственным – статьи 252 Налогового кодекса РФ. Учесть такие расходы при расчете налога на прибыль нельзя (письмо Минфина России от 30 января 2017 г. № 03-03-06/1/4364).

Все новшества по командировкам – в статье «Изменения по командировкам с 1 января 2017 года».

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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