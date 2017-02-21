С 1 апреля СЗВ-М сдавайте в новом формате

ПФР обновил формат сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М. С 1 апреля 2017 года отчет в старом формате принимать не будут. Об этом предупреждает отделение ПФР по г. Москве и Московской области.

До 1 апреля 2017 года действует переходный период, во время которого отчетность по форме СЗВ-М Пенсионный фонд принимает в двух форматах:

прежнем, утвержденном распоряжением Правления ПФР от 31 августа 2016 г. № 432р;

новом, утвержденном постановлением Правления ПФР от 7 декабря 2016 г. № 1077п.

Новый формат опубликован на официальном сайте ПФР. Вместе с ним можно скачать модуль проверки альбома форматов информационного обмена ПФР версии 2.12 и проверочную программу CheckPFR версии 1.1.44 от 11.01.2017.

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