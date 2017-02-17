ИП учитывает фиксированные взносы за 2016 год в 2017 году

Предприниматель перечислил за себя фиксированные взносы за 2016 год в 2017 году. На взносы ИП уменьшает упрощенный налог в 2017 году. Так пояснил Минфин.

Страховые взносы в фиксированном размере ИП за себя уменьшают налог (авансовый платеж) за тот налоговый (отчетный) период, в котором взносы перечислили.

Налог по итогам года перечисляют в сроки, установленные для отчета по УСН (п. 7 ст. 346.21 Налогового кодекса РФ).

ИП на УСН с объектом «доходы» уплатил фиксированные взносы за 2016 год в 2017 году. Эту сумму ИП вправе учесть при расчете налога за соответствующий период 2017 года – письмо финансистов от 23 января 2017 г. № 03-11-11/3029.

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