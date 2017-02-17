ФНС рассказала, как сдавать новый расчет по взносам

Уже появляются первые разъяснения ФНС о новом расчете по взносам за 1 квартал 2017 года. Его нужно сдать до 2 мая 2017 года включительно.

Новый расчет по взносам надо представить единым файлом. Делить отчет на пачки и присваивать им номера, как было с РСВ-1, не нужно.

Не страшно, если в поле 040 раздела 3 нового расчета укажете табельные номера работников, присвоенные учетной программой. Это не ошибка, хотя должен быть порядковый номер сведений о каждом работнике в порядке возрастания в целом по организации. Пусть вас не пугает и то, что в поле 040 всего 4 ячейки. Большие компании сдают электронный отчет, формат которого позволяет указывать 7-значные номера.

Если будете сдавать уточненку, в раздел 3 включите только тех сотрудников, в сведениях которых есть ошибки. Номер в поле 040 оставьте тот, что был в исходном отчете.

Большие компании сдают все декларации и расчеты по месту учета крупнейших налогоплательщиков. Но к расчету по взносам это не относится. Корпорации сдают его в инспекцию по своему местонахождению. В эту же ИФНС надо платить взносы (письмо ФНС России от 10 января 2017 г. № БС-4-11/100).

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