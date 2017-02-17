Без передаточного акта компанию зарегистрируют

Компания присоединилась к другому юридическому лицу. Ему не откажут в регистрации только из-за того, что нет передаточного акта. Об этом сообщила ФНС на своем сайте.

Передаточный акт необходим при регистрации юридического лица, которое возникло путем реорганизации в форме преобразования, слияния, разделения, выделения. Так прописано в статье 14 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ. В случае присоединения передаточный акт не нужен. Отказать в регистрации в этом случае не могут.

Как составлять баланс нового юрлица читайте в статье «Актив и пассив бухгалтерского баланса».