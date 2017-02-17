Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду 2017 уже в Минюсте

Минприроды России утвердило форму декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и правила ее представления (приказ от 9 января 2017 г. № 3). Сейчас документ находится на регистрации в Минюсте.

Декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год надо успеть сдать в Росприроднадзор не позднее 10 марта 2017 года. Отчитаться можно на бумаге, если:

годовая плата за предыдущий отчетный период составила меньше 25 000 руб.;

нет технической возможности подключения к интернету;

нет электронной подписи.

В этих случаях нужно предоставить также копию декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду на флешке или другом электронном носителе. В остальных случаях отчет нужно сдать через интернет в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если у вас несколько объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, но они находятся в одном субъекте РФ, можно представить одну общую декларацию. Об этом напоминили в Росприроднадзоре.