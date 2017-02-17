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Заказчик доказал, что правомерно удержал неустойку с подрядчика

17 февраля 27 просмотров

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Заказчик отказался полностью оплачивать выполненные подрядчиком работы. Подрядчик обратился в суд. Но судьи заняли сторону заказчика. Они отметили, что подрядчик выполнил работы с недостатками. В результате он сдал работы заказчику на два месяца позже предусмотренных договором сроков из-за того, что устранял дефекты. Заказчик удержал  неустойку за срыв сроков. И судьи посчитали его действия правомерными.  

А о том, каких опасностей остерегаться подрядчику при ремонте памятников культуры, читайте в журнале «Учет в строительстве».



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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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