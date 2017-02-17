Заказчик доказал, что правомерно удержал неустойку с подрядчика

Заказчик отказался полностью оплачивать выполненные подрядчиком работы. Подрядчик обратился в суд. Но судьи заняли сторону заказчика. Они отметили, что подрядчик выполнил работы с недостатками. В результате он сдал работы заказчику на два месяца позже предусмотренных договором сроков из-за того, что устранял дефекты. Заказчик удержал неустойку за срыв сроков. И судьи посчитали его действия правомерными.

А о том, каких опасностей остерегаться подрядчику при ремонте памятников культуры, читайте в журнале «Учет в строительстве».