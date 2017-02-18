Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Перевыставление расходов другой организации
- Расчет среднего заработка
- Расходы на ОС при присоединении ЕСХН
- Раздельный учет экспорт НДС
- Расчет больничного пособия при уходе за ребенком
- Импортные комплектующие
- О передаче документов в архив
- Увольнение по инвалидности
- Учет вклада в УК
- Как отразить потери и порчу товара в бухучете поставщика при транспортировке груза перевозчиком.
- документальное подтверждение оказания услуг
- Особенности учета доходов и расходов от деятельности представительства за рубежом
- Особенности оформления транзитной торговли
- Принятие на работу по поддельным документам
- нормы ГСМ.
- Уплата страховых взносов. Ответственность
- Заполнение платежного поручения и НДС
- О порядке оформления счетов-фактур
- Спорный вопрос по начислению НДФЛ
- Больничный совместителю
- О заполнении дубликата трудовой книжки
- Особенности документального оформления сдачи строительных работ
- эквайринг
- Особенности учета спецодежды
- Учет спецодежды
- Ремонт арендуемого помещения
- Расчет отпускных
- Определение амортизационной группы объекта
- Компенсация отпуска при увольнении
- Приняли сотрудницу на ранних сроках беременности
- Списание стоимости проектных работ
- ставка НДФЛ проценты
- Расходы по установке интернета, телефона при УСН.
- Повышающие коэффициенты амортизации при договоре лизинга.
- книга учета доходов и расходов
- Особенности применения льготы по НДС в соответствии с пп. 16 п. 3 ст.149 НК РФ
- Особенности возмещения коммунальных расходов
- Перевыставление и учёт компенсаций стоимости билетов
- Сдача отчетности по электронке
- Уничтожение документов
- суточные в расходы при расчете налога на прибыль
- О дате составления акта выполненных работ
- Расчет за негативное воздействие окружающей среды
- ос
- Путевой лист при аренде
- Непредоставление отпусков
- Выплата дивидендов
- Ведение регистров налогового учета
- Открытие магазина предпринимателем
- Вычет на ребенка
- Импорт
- Нужно ли применять двойной коэффициент (ночной сверхурочный)
- Можно ли отгрузить продукцию комитенту на основании накладной, но без счет фактуры.
- Больничный во время отпуска с последующим увольнением
- Какие документы и в течение какого времени необходимо хранить после снятия с учета ИП
- Перевод долга. Бух. проводки
- путевой лист
- О возмещение сотрудником стоимости обучения
- О переносе расходов по налогу на прибыль на будущее
- О заполнении баланса
- Если сотрудник пишет заявление на отпуск за день до отпуска как оплатить отпускные.
- Правомерен ли отказ в возмещении НДС?
- Лизинг.
- Стандартные вычеты НДФЛ
- Ошибка поставщика
- Об определении ставки НДС с продажи печенья
- Учет программного обеспечения в ну и бу
- Изменение названия должности
- О приобретении имущественных прав
- О создании обособленное подразделения
- О приеме на работу иностранцев, о расторжении трудового договора
- Материальная помощь
- О расходах на уплату госпошлины
- Промежуточная отчетность
- представление формы № ПМ
- Прием на работу иностранцев
- Учет легкового автомобиля в хозяйственной деятельности организации
- Налоги при выходе из ООО
- ИП продает имущество
- Дивиденды расчетная ведомость
- Об удержании излишне выплаченных отпускных
- Отказ от перерывов для кормления.
- Вспомогательный объект у застройщика
- Товарный чек
- Увольнение за прогул
- Особенности учета основных средств по концессионному соглашению
- разукомплектация
- Штраф за непредставление сведений 2-НДФЛ
- О деятельности потребительских кооперативов
- сумма перечисленного на конец года налога меньше удержанного
- Подписание договоров по доверенности
- ликвидация ОС
- Выплата пенсионеру.
- Перерасчёт страховых взносов
- Беспроцентный займ сотруднику, материальная выгода.
- Оплата больничного листа
- Как правильно списать питьевую воду на офис. Какие документы для этого нужны
- замена окон и дверей
- ЕСН пени
- Учёт и налогообложение при филиале на Байконуре.
- Учет на забалансовых счетах
- Об обязанности постановки на налоговый учет вендингового оборудования
- Декларация
- Учет движимого имущества
- ОС
- присвоена инвалидность
- Отражение в б/у начисления и выплаты дивидендов
- Проводки по результатам годового баланса
- Уведомления эмитентов
- О заполнении формы 4-ФСС
- Страховые взносы по гпд в расходы
- Налог на прибыль
- Компенсация за неиспользованный отпуск
- «входной» НДС. Железнодорожные билеты.
- Налог на прибыль при наличии обособленного подраздления
- Оплата проезда.
- Передача материалов заказчика субподрядчику
- ОКВЭД.
- Документальный учет лизингового имущества
- Электроэнергия
- Инвентаризация угля
- Нарушение срока возврата подотчетных сумм
- Налог на имущество
- Пособие по уходу до 1,5
- Уведомление об иностранных сотрудниках
- Определение амортизационной группы ОС
- Уплата аванса по транспортному налогу
- Выездная проверка
- Сроки уплаты транспортного налога в Приморском крае
- Учет у лизингополучателя.
- Документальное оформление выплат пособий
- О НДС с авансов
- заполнение больничного листа
- КОСГУ расходы на оформление заграничного паспорта
- Раздельный учет
- Бухгалтерский и налоговый учет ОС
- Как отразить в бухучете снятие с расчетного счета денежных средств под отчет по банковской карте.
- Выплата отпускных
- Кассовая книга
- Ввод в эксплуатацию часть здания
- Заправка машин подрядчика
- Выплата зарплаты почтовым переводом
- Корректировка тарифов по решению суда
- Представительские расходы
- Налог на прибыль
- Персонифицированная отчетность
- Налог на имущество прицепы и полуприцепы
- Штраф за непредставление декларации
- Разногласия
- расходы без счет фактуры
- Дополнительный взнос в компенсационный фонд
- Льготы совместителю при вредных условиях труда
- НДФЛ проценты по займу
- ндфл
- Учет программного обеспеченния
- ЕНВД
- Налог на имущество здание на реконструкции
- Амортизация кухонного инвентаря, продажа неотделимых улучшений
- Коректирующая счет-фактура
- Финансовая помощь