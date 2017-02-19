Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Налог на имущество
- Служба в армии
- Применение ЕНВД
- Земельный налог КПП
- Импорт
- Распечатка и хранение отчётности
- Уплата НДФЛ налоговыми агентами
- Транспортные расходы
- Перепродажа тепловой энергии
- возврат денег
- Предоставление декларации по НДС.
- Подъемные
- Экспедиторские услуги
- Строительство забора
- Премии покупателям
- Выплата дивидендов
- Протокол собрания акционеров ЗАО
- Водный налог
- НДС при погашении ценных бумаг
- Как сшивать счета-фактуры, журналы, книги покупок и продаж
- Уточнение бухгалтерского баланса
- Можно ли в гражданско-правовом договоре на оказание услуг предусмотреть условия обеспечения исполнителя рабочим местом, компьютерной техникой и сотовой связью?
- Переоценка ОС
- Уменьшение налога УСН на взносы
- Больничный во время отпуска за свой счет
- НДС у посредника
- Заполнение новых регистрационных форм
- налог на имущество тротуар, площадка
- Пересчет показателей измерения
- Водный налог
- бланк справки о средней заработной плате
- Бухучет удержание за неотработанные дни отпуска
- Особенности формирования уставного капитала наличной валютой
- Как ликвидировать ООО
- Частичный возврат денег покупателю
- Оплата действительной доли
- Проценты по кредиту
- Применение ККТ
- Книга доходов и расходов ИП
- Пенсионные накопления
- Ошибки в книгах покупок и продаж
- Займ в иностранной валюте
- НДС
- предоставление документов в ходе проверки
- Доп. отпуск
- Зарплата в валюте
- Учет строительства ОС
- Ип налог на имущество
- НДФЛ
- О возмещении затрат на развитие деятельности
- Можно ли ввести в эксплуатацию часть здания
- Аренда коммунальные платежи
- Генеральный директор (увольнение и прием)
- аренда атомобиля с экипажем по доверенности
- О порядке начисления НДС
- Предоставление премии покупателю
- Первичные документы
- Изменение паспортных данных учредителя
- К каким доходам относится плата, полученная от сдачи в аренду имущества.
- Учет образцов, переданных покупателю
- Импорт
- Общехозяйственные расходы при экспорте
- УСн на основе патента
- утилизация компьютеров
- НДС по товарному займу
- Как отразить переданную заказчику продукцию на испытания
- КБК.
- Учет выручки
- О выборе налогового органа для отчетности по ЕНВД
- Корректировочный счет - фактура
- Сведения об открытии счета в ФСС ИП
- Учет иностранного визового сотрудника
- Возврат потраченных в интересах организации денег сотруднику
- Возврат денежных средств от поставщика
- Комиссия банка
- списание покупных товаров при УСН
- Договора ДМС
- Транспортный налог
- Внесение сведений о внешнем совместительстве в трудовую книжку
- Отступное вексель аванса НДС
- Учёт витрины и товаров
- код ТНВЭД
- посредник. счета-фактура
- Восстановление НДС
- Учет комп. программы
- Налог на прибыль
- Реорганизация
- Выбытие земель
- Штатное расписание
- О сверке с контролирующими органами при ликвидации
- Первичные документы
- Расчеты по доверенности
- Патентная система Москва
- Периодичность выплаты зарплаты
- Обесценение финансовых вложений
- Обесценение доли
- НДС
- НИОКР
- Взнос ЕНВД
- Спор с покупателем в рамках ЗПП
- ВЭД
- Транспортный налог Ивановская область
- Приобретение недвижимого имущества
- Лизинг
- Бухгалтерская отчетность
- Уведомление о вступлении в СРО
- Доставка товара
- Доставка за счет покупателя
- Недостача импортного товара
- Помещение кассы. Требования
- Квартира под офис
- Прием на работу иностранцев
- Расходы в общепите
- Как учитывать канцелярию
- Кредит будет платить предприятие Б, которое является по банковскому договору поручителем орг. А. Куда в таком случае будут списываться расходы по кредиту?
- Особенности налогообложения полученной субсидии и расходов в рамках ее
- Акциз в счет-фактуре
- Возврат билетов
- Корректировочный счет-фактура
- сдача крови
- Подарки физическим лицам
- Стальная форма для изготовления домиков для телят
- Дата признания командировочных расходов
- Экологический класс транспорта
- Смешанный договор
- Приказ командировка
- Основное средство непроизводственного назначения
- НДС при оплате за сотрудников части расходов на занятия в тренажерном зале
- недостача товара при траснпортировке
- Налог на имущество
- Утрата прав на УСН
- Продажа товаров спортивной школе
- Учёт премий при расчёте среднего заработка
- назначение платежа
- О расходах на уплату взносов по договорам негосуд. пенс. обеспечения
- Купля-продажа транспортного средства. Транспортный налог
- Особенности отражения НДС налоговым агентом в декларации
- Оформление покупки сайта
- Покупка оборудований