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ФНС разъяснила, как показать декабрьскую зарплату в 6‑НДФЛ

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НДФЛ компания не платит, если отправила работника за границу

20 февраля 107 просмотров

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Работники, которые выполняют обязанности по трудовым договорам за пределами России, самостоятельно платят НДФЛ. Компания за них налог не перечисляет (письмо Минфина России от 24 января 2017 г. № 03-04-06/3270).

Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу за границей  – это доход, полученный от источников за пределами РФ (подп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ). Поэтому если такие сотрудники являются налоговыми резидентами РФ, то они обязаны самостоятельно задекларировать и перечислить НДФЛ по итогам года. Организация-работодатель не признается налоговым агентом.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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