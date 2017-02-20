НДФЛ компания не платит, если отправила работника за границу

Работники, которые выполняют обязанности по трудовым договорам за пределами России, самостоятельно платят НДФЛ. Компания за них налог не перечисляет (письмо Минфина России от 24 января 2017 г. № 03-04-06/3270).

Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу за границей – это доход, полученный от источников за пределами РФ (подп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ). Поэтому если такие сотрудники являются налоговыми резидентами РФ, то они обязаны самостоятельно задекларировать и перечислить НДФЛ по итогам года. Организация-работодатель не признается налоговым агентом.

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