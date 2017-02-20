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Стало ясно, как налоговая проверяет ИП и физлиц

20 февраля 1480 просмотров

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Налогвики вправе устраивать выездные проверки физлиц, в том числе за период предпринимательской деятельности. Для ревизии физлица по двум основаниям достаточно всего дного решения (письмо Минфина России от 24 января 2017 г. № 03-02-08/3210).

В Налоговом кодексе не сказано о том, что инспекторы обязаны составлять несколько решений для проведения выездной проверки физлица. Отдельное для ревизии ИП, и еще одно для проверки физлица, которое не ведет предпринимательскую деятельность. Достаточно всего одного решения.

Кроме того, по одному решению налоговики могут проверить несколько налогов. В частности, и НДФЛ, и единый налог по упрощенке, и ЕНВД и т. д.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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