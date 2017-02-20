Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
- Учёт расходов
- Дополнительный тариф и льготный стаж
- Передача подарочного сертификата
- Cреднеотраслевые показатели налоговой нагрузки по Cанкт-петербургу за 2012 и 2013 годы
- Убыток промежуточные дивиденды
- Расходы в командировке в валюте
- Возмещение расходов по командировке
- Учет при слиянии
- Использование КС-2 и КС-3
- банковская гарантия
- Расходы на строительство
- Отражение материального ущерба нанесенного сотрудником
- Приказ хранение
- Учет дооборудования ОС
- Учет посреднических операций
- Учредитель директор
- Расчет пеней по страховым взносам
- Ип налоги
- Отчетность подразделение на ЕНВД
- где ИП должен приобрести патент
- Взаимозачет
- Вычет НДС по импортируемым товарам
- Несвоевременная уплата взносов
- Давальческие полуфабрикаты
- О взыскании сумм
- Решение по камеральной проверке
- Счет-фактура на аванс
- Налоги и взносы по ГПД
- Годовые премии
- сводный счет-фактура
- Неприменение ПБУ 18/02 ответственность
- НДС
- Продажа акций в ЗАО
- ВЗиС, срок полезного использования.
- Реконструкция
- Продление отпуска
- Учет возвратных отходов
- Уплата налогов. Просрочка. Пени.
- Предприниматель КФХ отчетность взносы
- ЕНВД и ОСНО
- НДС претензия
- Соглашение о минимальной заработной плате в ульяновской области
- Квартира для сотрудника
- Учет расходов на строительство
- Продажа акций внутри ЗАО
- Учет основных средств
- Предъявление претензии
- О сроках выплаты зарплаты
- Восстановление НДС
- Документы с опозданием
- Начисление районных и северных коэффициентов на премию
- ЕНВД
- Создание резерва по оплате отпусков
- Подтверждение экспорта
- О переходе на ежеквартальный метод уплаты налога на прибыль
- О списании товаров ввиду отсутствия спроса
- Гарантийный срок в оптовой торговле
- Подписи в ТОРГ-12
- Подача уточненной декларации
- Утрата права на УСН
- Налог на прибыль
- Учёт расходов у посредника
- Аренда
- НДС
- Переплата сотруднику исправления
- НДС
- Досрочное назначение пенсии
- Квартира для аренды
- Отпускные, если отпуск с начала месяца
- Оформление сводной ТОРГ-12
- Представительские расходы
- Аттестация рабочих мест
- Смена счетов в банке
- НДС
- Документооборот
- Директор ГБУ учредитель ООО
- О правомерности требования пояснений по налоговой декларации прекратившего деятельность юридического лица
- Камеральная проверка
- О приостановке деятельности индивидуальным предпринимателем
- оформление перевозочных документов
- цвета чернил
- Беспроцентный займ между юрлицами. Налогообложение.
- Аттестация рабочих мест
- учет расходов на предаттестационную подготовку
- Охранник без удостоверения
- Договор с иностранной организацией
- НДФЛ займ
- Об увольнении. Компенсация неиспользованного отпуска
- Об отчете в ПФР
- Сведения о среднесписочной численности
- Реализация МПЗ
- Гарантийный ремонт товара
- Санкции
- НДС проценты по товарному кредиту
- Проезд к месту командировки
- Особенности налогообложения закладных по ипотеке
- Начисление отпускных, если отпуск с начала месяца
- учет претензии
- Расчет суточных
- Определение ставки НДС
- взаимозачет по рекламе
- В какой месяц должна включаться рассчитанная сумма отпускных в целях обложения страховыми взносами
- НДС излишки при инвентаризации
- О необходимости наличия экспедиторских расписок
- Подарки сотрудникам
- вычет.НДФЛ
- Счет-фактура предприниматель
- Брак при приемке товара
- Об определении места оказания услуг
- М-4
- движимое имущество
- Средний заработок для расчета отпускных
- Как оформить срочный трудовой договор с гражданином Украины.
- хранение и использование документов органиазции
- Основной вид деятельности НКО кооператив