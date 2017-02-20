Платить НДФЛ надо не со всех доходов работников

Минфин России рассказал, в каком случае компании не должны платить НДФЛ с доходов сотрудников, работающих по трудовым договорам.
Финансисты указали, если компания оплачивает обеды своим работникам, то компенсация их стоимости будет доходом физлиц. С него следует посчитать НДФЛ.
Однако в случае, когда компания организует питание по типу шведского стола, то определить базу по НДФЛ нельзя. Поскольку непонятно, сколько каждый сотрудник употребил продуктов и напитков. Соответственно и НДФЛ платить не нужно. Такой вывод содержится в письме от 06.05.2016 № 03-04-05/26361.
В другом письме от 24.01.2017 № 03-04-06/3270 финансисты рассказали, надо ли платить НДФЛ с доходов работников, трудящихся за границей.
Подробнее о том, когда надо платить НДФЛ в 2017 году, читайте в статье «Уплата НДФЛ в 2017 году».
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