Принят новый порядок подтверждения вида деятельности

Минтруд обновил порядок подтверждения основного вида деятельности (приказ от 25.01.2017 № 75н).

Теперь компаниям, которые вовремя не подтвердят свой вид деятельности, класс профессионального риска будет присваивать ФСС. Причем брать для этого будут наиболее вредный вид деятельности, указанный в ЕГРЮЛ. Тот факт, что компания эту деятельность не ведет, в расчет приниматься не будет.

То есть, чтобы сэкономить на взносах на травматизм, компании выгоднее своевременно вид свою деятельность. Сделать это необходимо не позднее 17 апреля. Так как общий срок – 15 апреля выпал на выходной день.

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