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Декларацию по экологии за 2016 год сдайте к 10 марта

20 февраля 614 просмотров

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10 марта 2017 года сдайте Декларацию по экологии за 2016 г (образец, бланк скачайте по ссылке).

Скачать бланк декларации по экологии за 2016 год в PDF >>

Сейчас территориальные органы Росприроднадзора не принимают декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду (она же декларация по экологии). Они ожидают от компаний и предпринимателей новый бланк, утвержденный приказом Минприроды России от 9 января 2017 года № 3. Однако исправленная форма еще находится на регистрации в Минюсте.

Отчет представляют компании и ИП, в результате деятельности которых на окружающую среду оказывается негативное воздействие  (кроме деятельности исключительно на объектах IV категории). По каждому субъекту федерации, в котором расположены объекты негативного воздействия, декларация будет своя.

Вместе с декларацией нужно представить реестр (перечень) объектов и документов, подтверждающих освоение средств на природоохранные мероприятия, учитываемых при корректировке размеров платы. Если декларация подается уполномоченным представителем, нужен документ, подтверждающий полномочия.

Декларацию по экологии за 2016 г. большинство компаний будут сдавать в электронной форме через интернет. Отчетность на бумаге примут у тех, кто вносить плату не обязан, не имеет технической возможности подключиться к интернету или электронной подписи. Если годовая плата 2016 год не больше 25 тыс. руб., вместе с бумажным экземпляром отчета нужна копия декларации на электронном носителе.

Декларация по экологии за 2016 г (образец, фрагмент)

Декларация по экологии за 2016 г образец

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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