Росприроднадзор временно не принимает декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду

Прием деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду временно приостановлен, – сообщил Росприроднадзор. Это связано с тем, что скоро появится новая форма декларации (приказ Минприроды от 9 января 2017 г. № 3). Сейчас документ на регистрации в Минюсте.

В статье мы подробно разобрали: когда перечислить плату и как сдать декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

В информационном сообщении Росприроднадзор также предупреждает, что приостановлен прием:

отчетов о местах сбора отходов и оборудовании по их утилизации,

деклараций о количестве выпущенных товаров, подлежащих утилизации

отчетов о выполнении нормативов утилизации;

расчетов экологического сбора;

заявлений о проведении совместной сверки расчетов размера экологического сбора;

заявлений о зачете (возврате) размера излишне уплаченного (взысканного) экологического сбора.

Как только прием указанной отчетности возобновится, Росприроднадзор сразу сообщит. Следите за новостями.