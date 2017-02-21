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Две новые причины перепроверить записи о компании в ЕГРЮЛ

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ФНС отчиталась – в ЕГРЮЛ и ЕГРИП теперь только новые коды

21 февраля 84 просмотра

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Налоговики сообщили, что автоматически перевели всех на новые коды ОКВЭД2. И теперь в заявлениях о регистрации и других документах надо указывать коды из этого классификатора. Ведь ОКВЭД1 с 2017 года не действует. Соответственно, в ЕГРЮЛ и ЕГРИП отражаются только новые коды.

ОКВЭД2 используется при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 11 июля 2016 года. А те коды видов экономической деятельности, которыепопали в ЕГРЮЛ и ЕГРИП до 11 июля 2016 года с использованием ОКВЭД1, налоговики в автоматическом режиме уже привели в соответствие с ОКВЭД2. 

ФНС на своем официальном сайте поясняет спорные ситуации:

  1. Одному коду вида экономической деятельности по ОКВЭД 1 соответствует несколько кодов видов экономической деятельности по ОКВЭД 2. В такой ситуации в ЕГРЮЛ и ЕГРИП внесли все коды ОКВЭД2, соответствующие данному коду ОКВЭД1.
  2. Коду основного вида экономической деятельности по ОКВЭД 1 соответствует несколько кодов видов экономической деятельности по ОКВЭД 2. Тогда в ЕГРЮЛ и в ЕГРИП в качестве основного вида экономической деятельности внесен код с наименьшим значением кода по ОКВЭД 2. Остальные коды видов экономической деятельности по ОКВЭД 2 внесли в качестве дополнительных видов деятельности.
ОКВЭД 2017 - с расшифровкой по видам деятельности


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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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