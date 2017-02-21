ФНС отчиталась – в ЕГРЮЛ и ЕГРИП теперь только новые коды

Налоговики сообщили, что автоматически перевели всех на новые коды ОКВЭД2. И теперь в заявлениях о регистрации и других документах надо указывать коды из этого классификатора. Ведь ОКВЭД1 с 2017 года не действует. Соответственно, в ЕГРЮЛ и ЕГРИП отражаются только новые коды.

ОКВЭД2 используется при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 11 июля 2016 года. А те коды видов экономической деятельности, которыепопали в ЕГРЮЛ и ЕГРИП до 11 июля 2016 года с использованием ОКВЭД1, налоговики в автоматическом режиме уже привели в соответствие с ОКВЭД2.

ФНС на своем официальном сайте поясняет спорные ситуации: