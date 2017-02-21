Наши сайты
Подарки и скидки здесь!
Журнал, справочная система и сервисы
№4
Февраль

В свежем «Главбухе»

Минфин подсчитал, во сколько должна обходиться онлайн‑касса

Подписка
Подарки и скидки здесь!
№4

Налоговики напоминают, кому пора сдавать декларацию 3-НДФЛ

21 февраля 201 просмотр

Новости по теме

Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2016 год необходимо не позднее 2 мая 2017 года, напоминает УФНС по Республике Карелия. Отчет должны сдать не только индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие физлица, которые занимаются частной практикой.

Представить декларацию о доходах также обязаны граждане, которые в 2016 году получили доходы:

  • от продажи имущества (доли имущества) – дома, квартиры, дачи, автотранспорта, гаража, земли, металлолома и иного имущества, принадлежащего на праве собственности менее трех лет (менее пяти лет – в отношении недвижимости, приобретенной в собственность после 1 января 2016 года);
  • от выигрышей в азартных играх и лотереях, с которых при их выплате не был удержан налог налоговыми агентами;
  • в порядке дарения недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физлиц, если одаряемый и даритель не являются членами семьи или близкими родственниками;
  • в порядке дарения от организаций;
  • в порядке наследования (правопреемства) авторских вознаграждений;
  • за рубежом (если налогоплательщик – налоговый резидент РФ);
  • в виде вознаграждений от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества (в том числе от сдачи в аренду любого имущества – квартиры, машины, гаража и друого).

Инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ в 2017 году


Статьи по теме


Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Опросы

Вы уже перешли на онлайн-кассы?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний


Вас заинтересует

УНП 17 февраля 2017 17:00 Страховые взносы ИП в 2017 году

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.