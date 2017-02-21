Налоговики напоминают, кому пора сдавать декларацию 3-НДФЛ

Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2016 год необходимо не позднее 2 мая 2017 года, напоминает УФНС по Республике Карелия. Отчет должны сдать не только индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие физлица, которые занимаются частной практикой.
Представить декларацию о доходах также обязаны граждане, которые в 2016 году получили доходы:
- от продажи имущества (доли имущества) – дома, квартиры, дачи, автотранспорта, гаража, земли, металлолома и иного имущества, принадлежащего на праве собственности менее трех лет (менее пяти лет – в отношении недвижимости, приобретенной в собственность после 1 января 2016 года);
- от выигрышей в азартных играх и лотереях, с которых при их выплате не был удержан налог налоговыми агентами;
- в порядке дарения недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физлиц, если одаряемый и даритель не являются членами семьи или близкими родственниками;
- в порядке дарения от организаций;
- в порядке наследования (правопреемства) авторских вознаграждений;
- за рубежом (если налогоплательщик – налоговый резидент РФ);
- в виде вознаграждений от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества (в том числе от сдачи в аренду любого имущества – квартиры, машины, гаража и друого).