Налоговики напоминают, кому пора сдавать декларацию 3-НДФЛ

Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2016 год необходимо не позднее 2 мая 2017 года, напоминает УФНС по Республике Карелия. Отчет должны сдать не только индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие физлица, которые занимаются частной практикой.

Представить декларацию о доходах также обязаны граждане, которые в 2016 году получили доходы: