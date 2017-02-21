Материалы сайта «Главбух» (раздел «Консультация эксперта») пополнились новыми разъяснениями и консультациями.
Из них вы узнаете, как составлять налоговые декларации, расчеты по страховым взносам, начислять и уплачивать НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ, единый налог при УСН.
Значительная часть разъяснений посвящена взносам по обязательному социальному страхованию, а также порядку бухгалтерского и налогового учета различных хозяйственных операций.
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- расчет пособия по беременности и родам
- Строительство с обременением
- Выставление счет - фактуры арендодателем
- Расчет ЕНВД. К2
- Документальное оформление выполненных работ
- Оплата картой
- Об уменьшении ЕНВД на фиксированный платеж
- Коды ОКВЭД
- Особенности налогообложения при безвозмездной выдаче сотрудникам СИЗ
- Восстановление НДС спецодежда (за счет ФСС)
- Не страховые периоды
- Расходы на страхование
- Применение ЕНВД
- Дата реализации
- НДС при приобретение товаров через подотчетное лицо
- Таблица 10 4-ФСС
- Декларация по налогу на прибыль
- Заключение ГПД с иностранцем
- НДС
- Нумерация счетов-фактур
- Плательщик транспортного налога по арендованному транспортному средству
- Списание кредиторской задолженности
- Отчетность договор ДУ
- СТ-1 и отгрузочные документы
- физлицо использует недвижимость в Черногории
- Районный коэффициент
- Задаток, аванс НДС предварительный договор
- ОГРН нотариуса
- Экспорт самовывоз Казахстан
- Обложение налогом на имущество суммы реконструкции или модернизации движимого имущества принятого на учет до 2013г.
- Учет спец. одежды
- Расчет НДС импорт Беларусь
- Учет корректировочного счета-фактуры
- Как правильно отразить расходы по учебным отпускам
- Является ли сделка контролируемой
- Гражданско-правовой договор
- Ставки по зем. налогу Ленинградской бол. Сланцевского района
- Определение выручки
- Паспорт сделки
- компенсация за неиспользованный отпуск
- Реализация доли в УК
- 4-фсс
- Ветеран труда.
- Экспертиза
- Списание госпошлины
- Авансовый отчет
- Особенности приема на работу иностранного гражданина
- новая справка о зарплате
- Командировка один авансовый отчет
- О составлении Приказа при выплате материальной помощи
- Ошибка в начисление больничного
- Об уплате налога на имущество и земельного налога
- Гостайна
- Расхождения в показаниях спидометра
- Районный коэффицент
- О порядке расчета больничного
- О необходимости уведомления налоговой инспекции о открытии инвестиционного счета
- учет взносов в СРО
- Об учете в расходах компенсации утилизационного сбора
- Оплата за услуги
- ГПД на время отпуска сотрудника
- Реорганизация
- Управление НДС жилой недвижимости
- Доплата за замещение
- Реорганизация в форме преобразования
- Возврат готовой продукции, обратная реализация
- Приобретение ОС
- Представление документов в ИФНС
- Расходы торговой организации.
- Командировка
- Возмещения по больничному листу сумму из ФСС
- Ниже себестоимости реализация
- Возврат товара
- Доверенность на самого себя
- Первичные документы
- Расходы по гарантийным обязательствам
- представительские расходы
- Строка 041 декларации по налогу на прибыль
- Пени за прошлогодние периоды
- Розничная торговля
- Декларант ТК ТС
- Списание крана
- Блокировка расчетного счета
- Расчет больничного пособия
- Расходы по обслуживанию квартиры
- Сдача декларация ИП
- Разрешение на работу
- командировки
- Добросовестность участников гражданских правоотношений
- нормы ГСМ
- Оплата больничного уволенному сотруднику
- Регистрация изменений в ЕГРЮЛ
- Взносы ДМС.
- Ошибка в выплате пособий
- Можно ли принять к авансовому отчету один кассовый или один товарный чек. Нужен ли счет-фактура если в чеке выделен НДС
- НДФЛ
- Обособленное подразделение
- НДС
- КС-2, КС-3, аванс в евро
- ЗПИФН налог на имущество
- Признание расходов
- Ведение раздельного учета выручки ЕНВД и ОСНО
- Особенности выставления претензии
- ЕГРЮЛ
- Учет расходов по договору аренды
- Налоговый агент по НДС
- Аттестация рабочих мест.
- Взаимозачет
- Имущественный вычет
- Аренда транспортного средства с экипажем
- Возмещение ущерба бывшим сотрудником.
- Состав бухгалтерской отчетности
- Код операции в декларации по НДС
- Аванс в иностранной валюте
- Переход НДС
- Учет производства
- Недвижимость для перепродажи
- Регистрация предпринимателя
- Субсидия возмещение
- Договор простого товарищества
- трудового договора на полставки
- Должная осмотрительность
- Возврат субсидии в бюджет
- Выкуп имущества по окончанию договора
- Распределение транспортных расходов
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- ГСМ
- Штраф за недостоверные сведения в ПФ РФ.
- Погашение векселя
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- Льготы участнику Афганской войны
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- Пониженные тарифы страховых взносов
- Приказ росрегистрации от 21.05.2007 №89
- Особенности налогового учета продажи доли в уставном капитале иностранной организациии
- Аттестация рабочих мест
- Предоставление стандартных вычетов
- Пособия связанные с рождением ребенка
- Заполнение деклараций по ЕНВД
- Фиксированные взносы ИП при прекращении деятельности
- О выставлении счета-фактуры на беспроцентный займ
- Гражданско-правовые договора НДФЛ и страховые
- Возврат спецодежды на склад при увольнение сотрудника
- Учет валютных операций
- Представительские расходы
- Хранение документов при ликвидации
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- Об учете расходов на создание сайта
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