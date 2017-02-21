Уточнены сроки выплаты зарплаты и премий

Минтруд в письме от 14.02.2017 № 14-1/ООГ-1293 напомнил, в какие сроки надо выплачивать сотрудникам зарплату и премии.

Согласно ТК РФ выплачивать зарплату следует не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. На премии это ограничение по срокам не распространяется.

Поэтому работодатель вправе самостоятельно установить, в какие даты работники будут получать премии. Главное – принятое решение прописать в коллективном договоре или любом локальном нормативном акте.

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