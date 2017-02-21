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Уточнены сроки выплаты зарплаты и премий

21 февраля 117 просмотров

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Минтруд в письме от 14.02.2017 № 14-1/ООГ-1293 напомнил, в какие сроки надо выплачивать сотрудникам зарплату и премии.

Согласно ТК РФ выплачивать зарплату следует не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. На премии это ограничение по срокам не распространяется.

Поэтому работодатель вправе самостоятельно установить, в какие даты работники будут получать премии. Главное – принятое решение прописать в коллективном договоре или любом локальном нормативном акте.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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