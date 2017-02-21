В путевом листе новый реквизит

Минтранс дополнил перечень обязательных реквизитов путевого листа (приказ от 18.01.2017 № 17).
Теперь компании в путевых листах должны записывать сведения о предрейсовом контроле состояния автомобилей. Игнорировать новое требование не стоит. Так как контролеры могут выписать штраф в размере 30 000 руб. (ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ).
Кроме того, в путевых листах разрешено не ставить печать компании или ИП, владеющих соответствующими транспортными средствами на правах собственности или ином законном основании.
Еще материалы по теме:
- Путевые листы с 1 марта 2017 года: бланк, образец заполнения
- Для чего нужен путевой лист и как его заполнить
- Бензин: три опасных заблуждения в учете
Дорогой коллега, для Вас два подарка и весенняя скидка!
Сегодня электронный «Главбух» всего 9682 рублей вместо 10 758.
И полезные справочники для Вашей идеальной отчетности в подарок!
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону