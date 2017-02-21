В путевом листе новый реквизит

Минтранс дополнил перечень обязательных реквизитов путевого листа (приказ от 18.01.2017 № 17).

Теперь компании в путевых листах должны записывать сведения о предрейсовом контроле состояния автомобилей. Игнорировать новое требование не стоит. Так как контролеры могут выписать штраф в размере 30 000 руб. (ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ).

Кроме того, в путевых листах разрешено не ставить печать компании или ИП, владеющих соответствующими транспортными средствами на правах собственности или ином законном основании.

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