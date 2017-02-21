Еще один банк остался без лицензии

С 21 февраля аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у московского банка «ГПБ-Ипотека». Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
«ГПБ-Ипотека» принял решение о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации и направила в ЦБ соответствующее ходатайство. Такое решение им принято даже несмотря на то, что он располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
По величине активов на 1 февраля «ГПБ-Ипотека» занимал 292-е место в банковской системе России.
Смотрите полный список банков, лишенных лицензии в 2017 году.
Еще по теме:
- Новые правила заполнения платежных поручений с 2017 года
- Платежное поручение в ПФР в 2017 году: образец заполнения
- Письмо, которое исключит претензии банка к компании
Дорогой коллега, для Вас два подарка и весенняя скидка!
Сегодня электронный «Главбух» всего 9682 рублей вместо 10 758.
И полезные справочники для Вашей идеальной отчетности в подарок!
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону