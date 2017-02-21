Еще один банк остался без лицензии

С 21 февраля аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у московского банка «ГПБ-Ипотека». Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

«ГПБ-Ипотека» принял решение о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации и направила в ЦБ соответствующее ходатайство. Такое решение им принято даже несмотря на то, что он располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

По величине активов на 1 февраля «ГПБ-Ипотека» занимал 292-е место в банковской системе России.

Смотрите полный список банков, лишенных лицензии в 2017 году.

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