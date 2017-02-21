Нужно ли вставать на учет для перечисления платы за загрязнение (НВОС) в 2017 году

Организация обязана зарегистрироваться в территориальном отделении Росприроднадзора, если эксплуатирует объекты негативного воздействия на окружающую среду. Для этого надо подать туда заявку по форме, утвержденной приказом Минприроды России от 23 декабря 2015 г. № 554.

Росприроднадзор зарегистрирует объект в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявки. Так что еще можно успеть:

поставить объект на учет;

перечислить плату до 1 марта включительно;

сдать декларацию до 10 марта включительно.

Заявку составляйте отдельно по каждому «негативному» объекту (п. 17–19 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23 июня 2016 № 572). Сформировать заявки можно на бумаге или в электронном виде на сайте Росприроднадзора. Методические рекомендации по заполнению заявок есть в приложении к приказу Росприроднадзора от 24 ноября 2016 № 756.

Подать заявку надо в течение шести месяцев с начала эксплуатации объекта (п. 2 ст. 69.2 Федерального закона от 10 января 2002 № 7-ФЗ). За нарушение этого срока Росприроднадзор выпишет штраф по статье 8.46 КоАП РФ. Размер штрафа составит от 30 000 до 100 000 руб. – для организаций, от 5000 до 20 000 руб. – для руководителя.