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Штрафы за несдачу экологической декларации

21 февраля 1583 просмотра

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Росприроднадзор напомнил, какие штрафы грозят за непредставление декларации о плате за НВОС за 2016 год.

Чиновники указали, что сдать декларации по экологии за 2016 год надо не позднее 10 марта. Если компания нарушит этот срок, штраф составит от 3000 до 5000 руб. А для руководителя компания – от 300 до 500 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ). Н

Напомним, сейчас территориальные органы Росприроднадзора временно не принимают декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Они ожидают от компаний и предпринимателей новый бланк, утвержденный приказом Минприроды России от 09.01.2017 № 3. Как он будет выглядеть, смотрите в статье «Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год».

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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