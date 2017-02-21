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Когда перечислять плату за негативное воздействие на окружающую среду

21 февраля 825 просмотров

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Перечислять плату за негативное воздействие на окружающую среду нужно не позднее 1 марта 2017 года (п. 3 ст. 16.4 Закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ).

Помимо этого плательщики (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства) должны перечислять и квартальные авансовые платежи. Делать это нужно не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:  20 апреля,  20 июля, 20 октября. За IV квартал платеж перечислять не нужно.

Авансовый платеж за каждый квартал равен 1/4 от суммы платы за предыдущий год. К примеру, сумма платы за 2016 год составила 120 000 руб. Значит, в 2017 году необходимо перечислить:

  • не позднее 20 апреля – 30 000 руб.;
  • не позднее 20 июля – 30 000 руб.;
  • не позднее 20 октября – 30 000 руб.
Срочная новсть! Опубликована декаларция о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Скачать бланк >>

Такой порядок следует из положений пункта 3 статьи 16.4 Закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ и подтверждается письмом Росприроднадзора от 1 марта 2016 г. № ОД-06-01-32/3447.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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