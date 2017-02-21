ФНС России рассказала, куда надо сдавать форму 6-НДФЛ по итогам 4 квартала 2016 года, если компания в течение года меняла адрес.
Налоговики указали, что такие компании в инспекцию по новому адресу должны представить два расчета 6-НДФЛ.
Все начисления и платежи со старым ОКТМО необходимо отразить в одном отчете, а с новым ОКТМО – в другом расчете. При этом КПП в двух отчетах 6-НДФЛ будет новый (письмо ФНС России от 27.12.2016 № БС-4-11/25114).
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