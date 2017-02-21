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Опубликована декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду

21 февраля 3100 просмотров

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На официальном сайте Минприроды России опубликована форма декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду (утв. приказом от 9 января 2017 г. № 3). Сдать ее нужно не позднее 10 марта 2017 года.

Декларацию надо предоставить через интернет в электронном виде. На бумаге можно сдать декларацию только в трех случаях: 

  1. годовой размер платы за предыдущий отчетный период до 25 тысяч рублей;
  2. отсутствие технической возможности подключения к интернету;
  3. отсутствие электронной подписи.

Если сдаете декларацию на бумаге, обязательно принесите в инспекцию копию декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду на флешке.

Сам приказ от 9 января 2017 г. № 3 по-прежнему не опубликован. В ближайшее время он должен появиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Скачать бланк декларации >>


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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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