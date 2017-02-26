Опубликована декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду

На официальном сайте Минприроды России опубликована форма декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду (утв. приказом от 9 января 2017 г. № 3). Сдать ее нужно не позднее 10 марта 2017 года.

Декларацию надо предоставить через интернет в электронном виде. На бумаге можно сдать декларацию только в трех случаях:

годовой размер платы за предыдущий отчетный период до 25 тысяч рублей; отсутствие технической возможности подключения к интернету; отсутствие электронной подписи.

Если сдаете декларацию на бумаге, обязательно принесите в инспекцию копию декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду на флешке.

Сам приказ от 9 января 2017 г. № 3 по-прежнему не опубликован. В ближайшее время он должен появиться на официальном интернет-портале правовой информации.

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