По каким КБК платить за негативное воздействие на окружающую среду в 2017 году

До 1 марта компании должны перечислить в бюджет плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год.

В зависимости от того, за какой вид загрязнения компания вносит плату, в поле 104 платежного поручения надо проставлять один из следующих КБК:

048 1 12 01040 01 6000 120 - за размещение отходов производства и потребления

- за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01010 01 6000 120 - за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01030 01 6000 120 - за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты.

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