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ФНС разрешила зачесть НДФЛ в счет других налогов

22 февраля 425 просмотров

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Переплату по НДФЛ теперь можно зачесть в счет задолженности или будущих платежей по другим налогам. К такому выводу пришли в ФНС России (письмо от 6 февраля 2017 г. № ГД-4-8/2085).

Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается (п. 9 ст. 226 НК РФ). Следовательно, перечисление в бюджет суммы, превышающей сумму фактически удержанного из доходов физических лиц НДФЛ, не является уплатой НДФЛ.

Чиновники признали, что возможен зачет таких ошибочно перечисленных сумм в счет погашения задолженности по налогам. Не возражают они и против зачета в счет будущих платежей по федеральным налогам. Таким, как НДС, налог на прибыль и т. д.

Кроме того, переплату по НДФЛ можно направить в счет задолженности по этому налогу. Компания вправе также вернуть излишне уплаченные суммы на свой расчетный счет. В этом случае налоговый агент вправе обратиться в инспекцию с заявлением о возврате суммы, не являющейся НДФЛ и ошибочно перечисленной в бюджетную систему РФ. Если задолженности по иным федеральным налогам нет, инспекторы вернут переплату.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

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