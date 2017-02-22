Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком врач вправе выдать даже в выходной или праздник. А ФСС РФ обязан возместить компании пособие на основании такого листка. К такому выгодному выводу впервые пришли чиновники из Фонда соцстраха (письмо от 31 января 2017 г. № 02-09-14/22-03-848).

Пособие рассчитывают за все календарные дни болезни, включая выходные и праздники. Неважно, кто болел – сам работник или родственник, за которым он ухаживал (ч. 5, 8 ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ).

Но было не ясно, можно ли оплачивать больничный, который открыт в выходной. Ведь родитель в такой ситуации не работает, и освобождать его от работы нет необходимости. В ФСС подтвердили, что врач вправе открыт больничный в выходной, а компания и фонд обязаны за такой день начислить пособие. Листок временно освобожденному от работы сотруднику не положен, только если болезнь ребенка пришлась на период:

ежегодного отпуска;

отпуска по беременности и родам;

ухода за ребенком до 3 лет;

отпуска за свой счет.

В таких случаях листок выдается со дня, когда сотрудник должен выйти на работу (п. 41 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 г. № 624н).